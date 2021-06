नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन वाहन चोरों को पकड़ा, गोली लगने से दो बदमाश घायल

नोएडा पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद तीन वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और वाहन चोरों के बीच सोमवार देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए, जबकि एक को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनके पास से चोरी की दो कारें तथा अवैध हथियार बरामद किए हैं। इन तीनों के ऊपर दिल्ली-एनसीआर में वाहन चोरी के दर्जनों मामले दर्ज हैं।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) रणविजय सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 24 पुलिस ने हरि दर्शन चौकी के पास सोमवार देर रात को जांच के दौरान कुछ बदमाशों को कार से आते हुए देखा। उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की गोली लगने से मेरठ निवासी जाहिद और राशिद घायल हो गए। हालांकि इनके कुछ साथी मौके से भाग गए।

Two suspected robbers arrested after an encounter with the police in Noida, says Police



According to primary information they're part of an inter-state vehicle lifter gang. The investigation is underway: ADCP Ranvijay Singh pic.twitter.com/UT4blrYKfK