नोएडा: गार्डन गलेरिया की घटना से प्रशासन ने लिया सबक, अब जिस बार में मिलेगा बाउंसर उसका लाइसेंस होगा निरस्त; कर्मचारियों का होगा चरित्र सत्यापन

गार्डन गलेरिया के लैमन बार की घटना के बाद आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। संयुक्त आबकारी आयुक्त ने बार संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें चेतावनी दी है। अब जिब बार में बाउंसर मिले उसका लाइसेंस निरस्त होगा।

