नोएडा: चार बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से लूटे आठ लाख रुपये

नोएडा के सेक्टर-88 में फूल मंडी गेट के बाहर सोमवार को दिनदहाड़े बाइक सवार चार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से आठ लाख रुपये लूट लिए। इस संबंध में पीड़ित ने फेज 2 थाने में केस दर्ज कराया गया है।

वरिष्ठ संवाददाता,नोएडा Shivendra Singh Mon, 11 Apr 2022 10:40 PM

