नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में अब दिन-रात लगेगी वैक्सीन, 24X7 ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन शुरू

कोरोना वायरस की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे उपायों के तहत नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में 24X7 चलने वाले ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल.वाई. ने शनिवार को इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया।

इस दौरान डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि हमारा लक्ष्य जुलाई के अंत तक प्रत्येक परिवार को टीके की कम से कम पहली खुराक देना है। हमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 16 लाख लोगों को टीका लगाना है। इनमें से 5 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है।

जिले के शीर्ष अधिकारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ इसे पूर्ण टीकाकरण वाला पहला जिला बनाने का संकल्प लिया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से गौतमबुद्ध नगर को कोविड-19 के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करने को कहा है।

बता दें कि गौतमबुद्ध नगर की अनुमानित आबादी 21 लाख की है जिसमें से करीब 15-16 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। शुक्रवार तक 5.71 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में टीकाकरण के मामले में लखनऊ के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में टीकाकरण के लिहाज से यह पहला जिला है।

