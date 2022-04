खुद को NRI बता नाइजीरियाई युवक ने महिला पत्रकार को दिखाया शादी का सपना, फिर लगा दी चपत; जानें पूरी कहानी

साइबर क्राइम पुलिस ने शुक्रवार को उस नाइजीरियाई युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर खुद को एनआरआई बताकर एक अंग्रेजी अखबार की महिला पत्रकार को शादी का झांसा देने और उससे लाखों की ठगी करने का आरोप है।

नोएडा | भाषा Praveen Sharma Fri, 01 Apr 2022 01:40 PM

