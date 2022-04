नोएडा में आज से ऑनलाइन बुक करें पार्किंग: सिर्फ 30 सेकेंड में बुक होगा स्लॉट, पेमेंट करते ही बार कोड होगा जनरेट

नोएडा में लोग अब स्मार्ट पार्किंग एप के जरिए लोग वाहनों को पार्क करने के लिए स्लॉट बुक करा सकेंगे। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। आईओएस से भी इसका जल्द क्लीयरेंस आ जाएगा।

लाइव हिंदुस्तान,नोएडा Swati Kumari Wed, 13 Apr 2022 09:10 AM

