हिंदी न्यूज़ NCR 25 दिन से बहुत खराब है नोएडा-ग्रेटर नोएडा की हवा, 200 से कम है एक्यूआई, अथॉरिटी ने इनपर ठोका 13.2 लाख जुर्माना

25 दिन से बहुत खराब है नोएडा-ग्रेटर नोएडा की हवा, 200 से कम है एक्यूआई, अथॉरिटी ने इनपर ठोका 13.2 लाख जुर्माना

वरिष्ठ संवाददाता,नोएडा Sneha Baluni Sun, 21 Nov 2021 08:41 AM

Your browser does not support the audio element.