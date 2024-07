कोई नहीं मानता था कि बच्चे मेरे हैं; सीमा हैदर ने सुनाया पाकिस्तान का किस्सा

सीमा ने वीडियो में कहा, 'पाकिस्तान में कोई भी नहीं मानता था कि ये मेरे बच्चे हैं। क्योंकि बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। फिर बच्चे पर बच्चा। साढ़े पांच-छह साल में मैंने चार बच्चे पैदा किए।'

no one believed that children were mine seema haider told story of pakistan

Devesh Mishra Wed, 17 Jul 2024 10:48 AM लाइव हिन्दुस्तान,ग्रेटर नोएडा