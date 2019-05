सेप्टिक टैंक सफाई में दो की मौत, मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को NHRC का नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार 7 मई को दिल्ली के रोहिणी में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय दो मजदूरों की मौत के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, रोहिणी के प्रेम नगर इलाके में इलाके में मंगलवार को सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सफाई के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे पांच मजदूर बेहोश हो गए। सभी मजदूरों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं तीन अन्य की हालत भी गंभीर बनी हुई थी। मृतकों की पहचान प्रेम नगर निवासी दीपक (30) और गणेश (35) के रूप में हुई है।

