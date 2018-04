NGT ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और निगमायुक्त को भेजा समन, 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर और पूर्वी दिल्ली निगमायुक्त को समन भेजकर 23 अप्रैल को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने के लिए कहा है।

एनजीटी की ओर से भेजे गए समन में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बार-बार आग लगने की घटनाओं और बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई है। इसकी चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक और निगमायुक्त को समन भेजा गया है।

National Green Tribunal (NGT) summons Delhi's Police Commissioner and East Delhi Municipal Commissioner to appear before it on 23rd April over repeated incidents of fire and increasing pollution at Ghazipur landfill. #Delhi