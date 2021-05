जेवर में नवनिर्वाचित बीडीसी के पिता की गोली मारकर हत्या, गांव में भारी तनाव

जेवर के भभोकरा गांव में शुक्रवार देर शाम नवनिर्वाचित बीडीसी के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका बेटा इसी बार क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) चुना गया है। माना जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते यह वारदात हुई है। हत्या से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

जेवर क्षेत्र के भभोकरा गांव में 60 वर्षीय इंद्रपाल सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। शुक्रवार रात वह खाना खाकर टहलने गए। टहल कर वापस आए तो अपने पड़ोसी अशोक के घर के बाहर कुर्सी पर बैठ गए। इसी दौरान अज्ञात हमलावर आए और इंद्रपाल को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर हमलावर आराम से फरार हो गए। गोली लगने से इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई।

One Indrapal was shot dead by a person on bike in Bhabokara. His son Deepak & other family members have accused cousins Puja&her brother Akash of hatching a conspiracy. Both parties were earlier involved in a land dispute which was resolved 3 months ago (14.05): DCP Greater Noida pic.twitter.com/exnU0C6Tcm