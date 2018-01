New Year 2018: जश्न मनाने इंडिया गेट पर जुटे 1 लाख लोग, चारों तरफ लगा है जाम

नए साल के पहले दिन देश की राजधानी में लोग जमकर जश्न मना रहे हैं, इस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जबर्दस्त जाम लगा हुआ है। सेंट्रल दिल्ली स्थित इंडिया गेट के आसपास के इलाके में करीब एक लाख लोग पहुंचे हुए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की सूचना दी है। पुलिस ने ट्वीट कर बताया की इंडिया गेट के आसपास करीब 1 लाख लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं, जिसके कारण भारी जाम लग गया है। इंडिया गेट के पास पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आप लोग कृप्या इस इलाके के पास के रास्ते का प्रयोग ना कीजिए।

Delhi: Huge traffic jams at Barapulla & DND (Delhi Noida Direct Flyway), Traffic Police say they are making diversions to ease the flow the traffic. #NewYear2018 pic.twitter.com/do2IJKLxok

इसके अलावा क्नॉट प्लेस के पास मंडी हाउस में भी भारी जाम लगा हुआ है। बारापुल्ला और डीएनडी(दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाइओवर) पर भी जाम में सैंकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। यातायात पुलिस ने कहा कि जाम से बचने के लिए दूसरे रास्तों को इस्तेमाल किया जाए। वहीं रिंग रोड पर आश्रम से सराय काले खां पर भी भारी जाम लगा हुआ है। पुलिस का कहना है कि नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों की वजह से यह जाम लगा है।

Traffic Alert



Traffic will remain very heavy near India Gate C-Hexagon due to gathering of more than 1 lakh pedestrian and heavy volume of motorist. No parking available around India Gate . Advised to avoid India Gate and take alternate route.