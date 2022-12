New Year 2023: नए साल पर दिल्ली में उमड़ेगा जनसैलाब, राजीव चौक जाने वाले पढ़ लें यह एडवाइजरी

ऐप पर पढ़ें

Crowd on New Year 2023 in Delhi NCR: इस बार नए साल की नई उमंग आसमान पर हैं। फिजा में हर्ष और उल्लास का रंग बिखरा है। घर से बाजार और सरकारी दफ्तरों तक को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। चारों ओर उत्सव सा माहौल है। इसके पीछे दो वजह हैं, पहली यह कि कोरोना के कारण दो साल से लोग नया साल घर में ही मना रहे थे। दूसरी, इस मौके पर संयोग से वीकेंड पड़ा है। ऐसे में दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के संकेत हैं। दिल्ली पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है। वहीं यातायात पुलिस ने भी जवानों की अतिरिक्त तैनाती की है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है।

चौक मेट्रो स्टेशन से निकास होगा बंद

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने भारी भीड़ को देखते हुए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (Rajiv Chowk Metro Station) को बंद करने का फैसला लिया है। डीएमआरसी ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि शनिवार रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के सभी एग्जिट गेट बंद रहेंगे और लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यात्रियों को अंतिम ट्रेन चलने तक राजीव चौक में उतरने यानी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

जाम से निपटने के व्यापक बंदोबस्त

नव वर्ष के मौके पर बीते कुछ साल से इंडिया गेट के आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इसके चलते इंडिया गेट से लेकर नई दिल्ली एवं दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में जाम की समस्या हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास व्यापक इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह बेवजह इंडिया गेट के आसपास न जाएं। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

कल इन जगहों पर जुटेगी भारी भीड़

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नव वर्ष के मौके पर लोग इंडिया गेट, चिड़ियाघर एवं नई दिल्ली इलाके में काफी संख्या में घूमने आते हैं। रविवार को अगर इंडिया गेट के आसपास लोगों की भीड़ ज्यादा रही तो सी-हेक्सागन पर वाहनों की आवाजाही बंद की जा सकती है। यहां की तरफ आने वाले वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा ताकि भीड़ के बीच लोगों को जाम का सामना न करना पड़े।

इन जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट हो सकता है

1- क्यू प्वॉइंट

2- सुनहरी मस्जिद

3- जनपथ

4- राजपथ-रफी मार्ग

5- विंडसर प्लेस

6- राजेन्द्र प्रसाद रोड-जनपथ

7- केजी मार्ग-फिरोजशाह रोड

8- मंडी हाउस

9- डब्ल्यू प्वॉइंट

10- मथुरा रोड-पुराना किला रोड

11- मथुरा रोड-शेरशाह रोड

12- सुब्रमण्यम भारती मार्ग-जाकिर हुसैन मार्ग

13- सुब्रमण्यम भारती मार्ग-पंडारा रोड

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वह इंडिया गेट के आसपास आने के लिए बस या मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया गेट के आसपास पार्किंग की व्यवस्था बेहद कम है, इसलिए वहां वाहन लेकर नहीं आने की सलाह ट्रैफिक पुलिस ने दी है। चिड़ियाघर पर लोगों की ज्यादा संख्या होने पर निजामुद्दीन, भैरों रोड और मथुरा रोड पर जाम लग सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को अन्य रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।