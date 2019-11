तीस हजारी कोर्ट में DCP मोनिका भारद्वाज पर हमले की तुरंत जांच हो : महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को तीस हजारी अदालत परिसर में पिछले हफ्ते हुई झड़प में दिल्ली पुलिस की डीसीपी मोनिका भारद्वाज पर कथित हमले की तुरंत जांच की मांग की है। बीते शनिवार को हुई हिंसा में कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे।

डीसीपी मोनिका भारद्वाज पर कथित हमले के बारे में मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को पत्र लिखकर कहा है कि महिला के निजी सुरक्षा कर्मी का ऑडियो और 1.40 मिनट का वीडियो इस मामले की पुष्टि करता है। आयोग ने एक अन्य पत्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस घटना में लिप्त वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है।

Rekha Sharma, Chairperson of National Commission for Women (NCW) has taken suo moto cognizance of the video showing DCP Monika Bhardwaj & other police personnel being chased out of Tis Hazari court premises. She has written to Bar Council & Commissioner of Police, Delhi(File pic) pic.twitter.com/HtUV6x5I9a — ANI (@ANI) November 8, 2019

एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पुलिस को लिखे पत्र में कहा कि वीडियो में महिला अधिकारी उस समय मुश्किल स्थिति में दिख रही हैं, जब वकीलों का एक समूह उनका कॉलर पकड़ने का प्रयास करते हुए हमला करता है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से अधिकारी को 'बचाकर' बाहर निकाला गया। शर्मा ने कहा कि आयोग इस घटना की कड़ी निंदा करता है और मामले की सघन जांच का आग्रह करता है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आपसे यथाशीघ्र उपयुक्त कार्रवाई के लिए मामले की जांच के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करती हूं।

#WATCH: CCTV footage of DCP North Monika Bhardwaj being roughed up on 2nd November when a clash between police and lawyers took place at Tis Hazari Court, in #Delhi pic.twitter.com/d3sCMWTBl9 — ANI (@ANI) November 7, 2019

आयोग ने पुलिस से इस मामले में सात दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने सिफारिश की है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को लिखे पत्र में एनसीडब्ल्यू ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और उन पर हमले में लिप्त वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

DCP North Delhi, Monika Bhardwaj: It (clash between police & lawyers on November 2) was a crowd control situation. I went there as the district DCP. Judicial inquiry has already been ordered. I will give my version during judicial inquiry. Thank you for all the sympathy for me https://t.co/Yi9MTDNwAm pic.twitter.com/uG5oLxXUyk — ANI (@ANI) November 8, 2019

वहीं, डीसीपी नॉर्थ मोनिका भारद्वाज ने कहा कि 2 नवंबर को पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प एक क्राउड कंट्रोल की स्थिति थी। मैं वहां जिला डीसीपी के रूप में मौजूद थी। न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं न्यायिक जांच के दौरान अपना बयान दूंगी। मेरे प्रति सहानुभूति जताने के लिए सभी का धन्यवाद।