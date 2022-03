हिंदी न्यूज़ NCR दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर RRTS रेल ट्रैक सिस्टम पर नई तकनीक का इस्तेमाल, 160 किमी की रफ्तार से गुजरेगी ट्रेन

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर RRTS रेल ट्रैक सिस्टम पर नई तकनीक का इस्तेमाल, 160 किमी की रफ्तार से गुजरेगी ट्रेन

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Swati Kumari Tue, 08 Mar 2022 12:31 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.