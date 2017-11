मर्डर VIDEO: पहले छत से फेंका, फिर दिल्ली के प्रोपर्टी डीलर को मारी गोली

दिल्ली में बुधवार को एक प्रोपर्टी डीलर के मर्डर का दिलदिहलानेवाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि वीडियो एक महीने पुरानी घटना का है। यह घटना पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की है।

यह घटना 22 अक्टूबर की है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार प्रोपर्टी डीलर वाजिद को चार लोगों ने गोली मार दी। ये लोग पहले मोटरसाइकिल से उसका पीछा कर रहे थे। बचने के लिए वो एक घर में घुसा गया जहां से उन तीन लोगों में से दो उसके पीछे गए और उस घर से पहले उसे नीचे फेंका और फिर नीचे खड़े शख्स ने उसे गोली मार दी। बाकी दोनों ने भी उसे गोली मारी।

CCTV footage of a property dealer being shot dead in north-east Delhi's Brahmpuri late last month. Police had called it a gangwar. @htTweets @htdelhi pic.twitter.com/8xkyR3Cjox