एक साल के बच्चे को डेढ़ लाख में बेचा, पुलिस ने मथुरा से किया रेस्क्यू; मां ने बताई क्या थी मजबूरी

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक साल के बच्चे को बरामद कर लिया है। मां ने इसे बेच दिया था। पुलिस ने बच्चे की तस्करी में शामिल चार महिलाओं समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

reasons to avoid applying kajal to your newborn s eyes

Sneha Baluni Sat, 13 Jul 2024 07:26 AM हिन्दुस्तान,नई दिल्ली