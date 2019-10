दिल्ली : करावल नगर में सिलेंडर फटने से मां-बेटी की मौत, एक अन्य घायल

राजधानी दिल्ली के करावल नगर स्थित एक घर में मंगलवार को रसोई गैस सिलेंडर फटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

पुलिस और दमकल विभाग के सूत्रों ने बताया कि सिलेंडर फटने की सूचना सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर मिली। मौके पर दमकल की दो गाड़ियों को भेजा गया।

Delhi: 62-year-old mother & her 38-year-old daughter have died after a cylinder blast in Karawal Nagar. One other person injured in the incident.