दो महीने से गायब 'लक्ष्मी' DCP के दफ्तर के पीछे से बरामद, मालिक और महावत गिरफ्तार

भारी-भरकम डील-डौल वाली वह 'लक्ष्मी' आखिरकार मिल ही गई, जिसने दो महीने से दिल्ली पुलिस और दिल्ली वन-विभाग के पसीने छुड़ा रखे थे। जब तक लक्ष्मी नहीं मिल रही थी तब तक उसकी तलाश में पुलिस और वन-विभाग की टीमें दर-दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन मंगलवार रात जब लक्ष्मी मिली तो उसे देखकर दिल्ली वन-विभाग को पसीना आने लगा।

इस पूरे मामले में हद तो तब हो गई जब भीमकाय शरीर की मालकिन लक्ष्मी दो दिन पहले पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस डीसीपी के दफ्तर के पास से ही गायब हो गई। रहस्यमय हालातों में देश की राजधानी में इधर से उधर घूम रही जिस लक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो इंसान नहीं दिल्ली की एकलौती हथिनी है। उसकी इस वक्त उम्र करीब 42 साल है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कई महीनों पहले इस हथिनी लक्ष्मी को पकड़ कर वन में या फिर किसी संरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिल्ली वन विभाग को दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में वन विभाग की टीम पूर्वी दिल्ली जिले के शकरपुर थाना इलाके में हथिनी को कब्जे में करने पहुंची।

वन विभाग के अधिकारियों पर हमला

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने बुधवार को बताया कि हथिनी लक्ष्मी को कब्जे में लेने पहुंचे वन विभाग अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम पर हथिनी को पाल रहे परिवार ने हमला बोल दिया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। वन विभाग की टीम की शिकायत पर उसी दिन हमलावरों के खिलाफ शकरपुर थाने में मामला दर्ज कर दिया गया था।

उस घटना के बाद से वन-विभाग और हथिनी को पाल रहे परिवार के बीच चूहा-बिल्ली का खेल शुरू हो गया। वन विभाग का दावा है कि वो हथिनी की तलाश में जहां-जहां छापा मारती, हथिनी लक्ष्मी को पाल रहा परिवार उसे वहां से कहीं और ले जाता।

गोबर से मिला सुराग

वन विभाग ने पूरे मामले से जब अदालत को अवगत कराया तो उसे हर हाल में हथिनी को पकड़ने की वक्त की पाबंदी दे दी गई। इसके बाद से ही वन विभाग की टीम लक्ष्मी की तलाश में हांफ रही थी। दो दिन पहले वन विभाग की टीम को पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर और डीसीपी दफ्तर के आसपास मौजूद जंगल में हाथी का गोबर मिला। इससे तय हुआ कि हो न हो यह गोबर लक्ष्मी का ही होगा। क्योंकि दिल्ली में बाकी 5-6 हाथियों को पकड़ कर काफी पहले ही गुजरात के संरक्षित इलाके में छोड़ा जा चुका है।

जिला पुलिस उपायुक्त कायार्लय के पास जंगल में हथिनी का गोबर मिलते ही पुलिस लक्ष्मी की तलाश में जुट गई। पूर्वी दिल्ली जिले के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक, हथिनी को कुछ समय दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी छिपाकर रखे जाने की खबरें आ रही थीं। मंगलवार की रात पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की कई टीमें हथिनी की तलाश में यमुना खादर के जंगल में भटक रही थीं।

पुलिस ने अक्षरधाम मंदिर के पीछे देखा

डीसीपी ने आगे बताया कि मंगलवार-बुधवार की मध्य रात्रि में हमारी पुलिस टीमों ने अक्षरधाम मंदिर के पीछे और राष्ट्रमंडल खेल गांव के आसपास के जंगल में छिपाकर रखी गई लक्ष्मी को देख लिया। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हथिनी के मालिक यूसुफ, महावत सद्दाम और हथिनी को कब्जे में ले लिया गया।

Delhi's missing elephant, Lakshmi and its mahout have been traced by forest officials near Yamuna Khadar area. Jasmeet Singh, DCP East says, "The elephant and its mahout were traced last night. The elephant has been rescued and the mahout has been arrested." pic.twitter.com/rvajW9l8Rm