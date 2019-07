मां के साथ सो रही 5 वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म, आरोपी रंगेहाथ गिरफ्तार

जनकपुरी इलाके में अपनी मां के घर में साथ सो रही एक 5 वर्षीय मासूम का एक रिक्शा चालक ने अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रिक्शा चालक ने दुष्कर्म के बाद बच्ची के सिर को पत्थर से कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन इसी दौरान बच्ची को ढूंढ रहे लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने खून से लथपथ बच्ची को उठाया और मामले की सूचना पुलिस को दी। लोगों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जनकपुरी थाना पुलिस ने भीड़ से आरोपी को बचाकर गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को डीडीयू अस्पताल पहुंचाया। जहां बच्ची की स्थिती गंभीर होने के चलते उसे सफदरजंग अस्पताल में रैफर कर दिया। जहां बच्ची आईसीयू में भर्ती हैं।

Delhi Police has arrested a 26 year old man Arun Kumar Das on charges of abducting and sexually assaulting a minor girl in Janakpuri area. The victim has been admitted to Safdarjung hospital