दिल्ली : एमसीडी कर्मी मेट्रो ट्रैक पर कूदा व्यक्ति, गंभीर रूप से घायल

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सफाई निरीक्षक पद पर तैनात एक व्यक्ति ने बुधवार को द्वारका सेक्टर-9 मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति को गंभीर चोट आई है।

पुलिस के अनुसार, घटना सुबह 10.18 बजे हुई, जब अनिल कुमार ने द्वारका सेक्टर-9 मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉम नंबर-1 से ट्रैक पर छलांग लगा दी।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पीआरओ अनिल मित्तल ने संवाददाताओं से कहा कि पालम गांव के निवासी अनिल कुमार को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अनिल को गम्भीर चोट आई है। अनिल कुमार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

Delhi: A man was critically injured after he jumped before a metro train at Dwarka Sector 9 metro station today. More details awaited.