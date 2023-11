दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एमसीडी ने तैनात कीं 517 निगरानी टीमें

ऐप पर पढ़ें

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने विंटर एक्शन प्लान (Winter Action Plan, WAP) पर काम करना शुरू कर दिया है। एमसीडी ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। एमसीडी के विंटर एक्शन प्लान में धूल प्रदूषण, खुले में कचरा जलाने और अपशिष्ट नियमों का उल्लंघन को कम करने समेत कई उपाय शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में धूल प्रदूषण से निपटने के लिए एमसीडी की मदद के लिए 60 एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) प्रदान की हैं।

MCD की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विंटर एक्शन प्लान को लागू करने के लिए खुले में कचरा जलाने, अवैध सी एंड डी अपशिष्ट (Construction and Demolition, C and D waste) डंपिंग, सी एंड डी साइटों की मॉनीटरिंग और सड़कों पर धूल की जांच करने के लिए 1119 अधिकारियों के साथ 517 निगरानी टीमों का गठन किया गया है। जोनल अधिकारियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से जारी संशोधित ग्रैप दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है।

एमसीडी ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर सफाई करने के लिए 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर तैनात किए हैं। GRAP के विभिन्न चरणों के अनुसार उनकी आवृत्ति और समय में वृद्धि की गई है। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्य सड़कों पर 30 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) सहित 225 जल छिड़काव यंत्र लगाए गए हैं। प्रत्येक जोन को धूल निरोधक उपकरण खरीदने, मशीनरी के रखरखाव, ड्राइवरों को काम पर रखने, एएसजी को कुशलतापूर्वक संचालित करने और वायु प्रदूषण से निपटने के अन्य उपायों के लिए 20 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

एमसीडी ने 20 एंटी-स्मॉग गन स्थापित की हैं। सभी को उन्हें विस्तारित समय तक संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया है। माननीय एलजी के निर्देश के अनुपालन में एमसीडी की चिन्हित ऊंची इमारतों पर 15 एजीएस स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में कार्यशील हैं। 35 निर्माण स्थलों पर 71 एएसजी स्थापित किए गए हैं। टीमों द्वारा इनकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

DPCC ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए विभिन्न एजेंसियों से संबंधित वायु प्रदूषण के विभिन्न सूक्ष्म स्रोतों की पहचान की है। तदनुसार, हॉटस्पॉट के आसपास वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के साथ नोडल अधिकारियों (जोन के उपायुक्तों) द्वारा कार्रवाई की जा रही है। डीपीसीसी सीएंडडी वेब पोर्टल पर 504 साइटें पंजीकृत की गई हैं। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों की जांच के लिए गठित जोनल टीमों द्वारा इन साइटों की नियमित निगरानी की जा रही है।

एमसीडी ने विभिन्न वार्डों में सीएंडडी मलबा (Construction and Demolition, C and D waste) डंप करने के लिए 146 साइटें नामित की हैं। सी एंड डी कचरे के अवैध डंपिंग को रोकने के लिए 34 बड़ी डंप साइटों का निर्माण किया जा रहा है। एमसीडी ने अपने अधिकार क्षेत्र में अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान 2,00,000 (पेड़) और 325000 (झाड़ियां) लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 75,505 पेड़ और 2,21,338 झाड़ियां लगाई हैं, जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।