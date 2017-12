VIDEO: मैक्स अस्पताल पर बड़ी लापरवाही का आरोप, जिंदा बच्चे को मृत बताया

शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में डॉक्टरों ने एक जिंदा बच्चे को मरा हुआ बताकर परिजनों को सौंप दिया। परिजन जब बच्चे को ले कर जाने लगे तो उसमें जीवन के लक्ष्ण दिखाई दिए। इसके बाद परिजनों ने बच्चे को एक अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद परिजनों ने मैक्स अस्पताल में हंगामा किया। परिजन डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कराने की बात कह रहे हैं।

बच्चे के नाना प्रवीण ने बताया कि वह परिवार के साथ अमन विहार में रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी वर्षा को 28 नवंबर की दोपहर में मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया था। 30 नवम्बर सुबह 7.30 बजे बेटी को बेटा हुआ था जिसका वजन 655 ग्राम था। 7.42 बजे वर्षा ने के बेटी को जन्म दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने बताया कि बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि वर्षा पूरी तरह से ठीक है।

डॉक्टर ने बताया कि लड़के की भी हालत खराब है। उसे वेंटिलेटर पर रखना होगा, जिसका रोज का खर्चा एक लाख होगा। परिवार ने बच्चे को दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात कही। करीब एक बजे डॉक्टर ने उनको और बेटी के ससुर को बुलाया और बताया कि बेटे की भी मौत हो चुकी है। बाद में दोनों बच्चों के शव पैकेट में डालकर दे दिए। मधुबन चौक पर अचानक एक पैकेट से कुछ हरकत होने लगी। पैकेट खोला तो लड़के की सांस चल रही थी। उसे पीतमपुरा के अग्रवाल नर्सिंग होम में ले गए जहां डॉक्टर ने बच्चे को जिंदा और काफी हद तक स्वस्थ बताया। पीड़ित परिजनों ने मैक्स अस्पताल की खिलाफ शिकायत दी है।

अस्पताल का बयान

अस्पताल की एमएस अर्चना बजाज का कहना है बच्चा जब परिजनों को दिया गया तो उसमें जीवन के कोई लक्ष्ण नहीं थे। बाद में पता चला की बच्चा जिन्दा है। इस मामले में डॉक्टर को छु्ट्टी पर भेज दिया गया है। मामले की जांच भी की जा रही है। हम परिजनों के संपर्क में हैं।



आईएमए ने कहा

इंडियन मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल ने प्रोटोकॉल तोडा है। अस्पताल को जवाब देना होगा। मेडिकल साइंस में इस तरह की गलतियों के लिए कोई जगह नहीं।



पुलिस ने शुरू की जांच

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक ने बताया कि परिजनों की ओर से शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है।



सरकार ने भी जांच शुरू की

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने ट्विट कर के जानकारी दी कि मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 72 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट मांगी गई है। एक सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है।

Enquiry ordered. Strongest action wud be taken if found guilty https://t.co/prSLonNlkJ

Sought a report on shocking criminal negligence byMaxHospitalShalimar Bagh & directed Dept to conduct a inquiry into this unacceptable act