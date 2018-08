दिल्ली : नांगलोई की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में कोई हताहत नहीं

राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके चलते लाखों के माल का नुकसान हो गया। हालांकि, गनीमत यह रही कि फैक्ट्री के अंदर सो रहे दो कर्मचारी बच निकलने में कामयाब रहे।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना पश्चिम दिल्ली के नांगलोई इलाके में शनिवार सुबह 3.55 बजे के आसपास हुई, जहां एक तीन मंजिला इमारत में चल रही प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई।

Delhi: Fire broke at a three-storey factory of plastic bags in Nangloi's Naresh Park area at around 4 am today. 25 fire tenders present on the spot. No casualties reported. pic.twitter.com/Xk3hYAe6dJ