कौन आशीर्वाद देगा इनको... सुनीता केजरीवाल पर खूब बरसे मनोज तिवारी; अंग्रेजी में भी सुनाया

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल तीन बार कैमरे के सामने आकर अपनी बात रख चुकी हैं। ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शुक्रवार को सुनीता ने 'केजरीवाल को आशीर्वाद' अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से सीएम केजरीवाल को सपोर्ट करने की अपील की है। ऐसे में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उन पर जमकर अटैक किया है। भाजपा नेता ने कहा, 'कौन आशीर्वाद देगा इनको?'

खूब बरसे मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने कहा, 'सुनीता जी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ ही इशारा कर दिया है... क्योंकि वह तानाशाही के प्रतीक हैं। उन्हें दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। रही बात आशीर्वाद की... देखिए आशीर्वाद उसको मिलता है जो जनता के लिए कुछ ऐसा काम किया होता है जिससे खुश होकर जनता आशीर्वाद दे। आज दिल्ली के किसी भी गली में चले जाइए... हर गली में नाली ओवरफ्लो हो रही है, सीवर का कहीं नामोनिशान नहीं हैं। मैं 70 परसेंट दिल्ली की बात कर रहा हूं।'

अंग्रेजी में भी सुनाया

मनोज तिवारी ने आगे कहा, 'दिल्ली की गलियां नालियों के पानी से बजबजा गईं हैं। 2018 के बाद बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है। गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जा रही हैं। ऐसे में आप किस आशीर्वाद की कामना करते हैं अरविंद जी और सुनीता जी? आप बताइए... अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के कितने लोग सड़कों पर आए थे? हर आदमी खुशी मना रहा है। कौन आशीर्वाद देगा इनको? Nobody is coming to bless them (कोई उन्हें आशीर्वाद देने नहीं आ रहा)...'

सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को 'केजरीवाल को आशीर्वाद' अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से अपने पति का समर्थन करने की अपील की जो ईडी की हिरासत में हैं। सुनीता ने कहा कि उनके पति ने देश में 'सबसे भ्रष्ट और तानाशाही ताकतों' को चुनौती दी है। उन्होंने लोगों से अपने आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने दो वॉट्सऐप नंबर जारी करते हुए कहा कि लोग आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक के लिए अपने आशीर्वाद, प्रार्थनाएं या अन्य कोई संदेश भेज सकते हैं और वह अपने पति तक उन्हें पहुंचा देंगी।

