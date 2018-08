मणिपुर के CM को जान से मारने की धमकी देने वाला आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मणिपुर के एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के टॉप कमांडर को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार है। मणिपुर के बिष्णूपुर जिले का रहने वाला ओनाम इबोचुबा सिंह उर्फ खोइरंगबा (45) आतंकवादी संगठन, कंगलेपक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी- (पीडब्ल्यूजी) का अध्यक्ष बताया जा रहा है।

स्पेशल सेल ने उसे मंगलवार शाम दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि वह अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पूरा करने के लिए दिल्ली में अपना बेस स्थापित करने की कोशिश कर रहा था।

#Delhi: South western range of Special Cell Delhi Police has apprehended one Oinam Ibochouba Singh, top commander & chairman of Manipur based banned terrorist outfit, Kangleipak Communist Party. He had given a threat to Manipur CM, case registered.