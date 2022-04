नाबालिग को धोखे से ग्रेटर नोएडा ले आया प्रेमी, फिर भाई संग मिलकर हत्या के बाद दफना दिया शव

उत्तर प्रदेश में एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका को बहला-फुसलाकर फर्रुखाबाद से ग्रेटर नोएडा ले आया। यहां उसने छह मार्च को प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर उसका शव कैलाशपुर गांव के पास दफना दिया।

ग्रेटर नोएडा | भाषा Praveen Sharma Sat, 09 Apr 2022 06:36 PM

