दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 55 SHO समेत 114 इंस्पेक्टरों का तबादला

एनसीआर दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 55 SHO समेत 114 इंस्पेक्टरों का तबादला Published By: Praveen Sharma Fri, 08 Oct 2021 11:34 AM नई दिल्ली। वार्ता

Your browser does not support the audio element.