दिल्ली : भजनपुरा मार्केट की दुकान में आग लगी, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा मार्केट की एक दुकान में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं।

दिल्ली फायर सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शनिवार दोपहर तीन बजकर 29 मिनट पर भजनपुरा मार्केट की एक दुकान में आग लगने के बारे में सूचना मिली। इसके बाद दमकल की 8 गाड़ियां वहां भेजी गईं।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, दमकल की टीम आग बुझाने के काम में जुटी हुई है और विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

#SpotVisuals: Fire breaks out at a shop in Bhajanpura Market in Delhi. Seven fire tenders are at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/8nfvkrodZ0