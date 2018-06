10 दिन बाद HCL का अपहृत इंजीनियर बरामद, फिरौती में मांगे थे 15 लाख, पुलिस मुठभेड़ में दो अपहरणकर्ता घायल

गाजियाबाद जिले से करीब 10 दिन पहले अपहृत हुए एचसीएल कंपनी के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शुक्रवार सुबह स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और जिला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया तथा तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश और पुलिस के दो सिपाही घायल हो गए हैं।

गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वैभव कृष्ण ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 10 दिन पहले नोएडा की एचसीएल कंपनी में काम करने वाले सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नंद ग्राम निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजीव कुमार के अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इंदिरापुरम थाना के प्रहलाद गढ़ी गांव में कहीं छिपे हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार सुबह गांव में छापा मारा।

बदमाशों को पुलिस के आने की भनक पहले ही लग चुकी थी, जिस कारण बदमाशों ने पुलिस पर गोलियों से हमला कर दिया पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने घटनास्थल से राजीव कुमार (38) को सकुशल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं की पहचान शरद निवासी फैजाबाद, महेश मिश्रा निवासी सूरत और रिंकू निवासी हापुड़ के रूप में हुई है।

जन्मदिन मनाने हरिद्वार जा रहे थे राजीव

एसएसपी ने बताया कि गत 23 मई को नोएडा की एचसीएल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने वाले राजीव कुमार अपना जन्मदिन मनाने के लिए जब हरिद्वार जा रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। इस बात की सूचना अपहरणकर्ताओं ने राजीव की पत्नी रेनू को दूसरे दिन शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे मोबाइल फोन मैसेज कर दी।

The HCL software Engineer Mr Rajeev who was kidnapped on May 23 from Raj Nagar Extension PS Sihani Gate for ransom has been rescued today morning by Ghaziabad Police and STF Team after an encounter with the gang of kidnappers in which two kidnappers got bullet injuries #UPPolice pic.twitter.com/YTxpPRxUvs