मुस्कुराते हुए केजरीवाल बोले- I love you too...MCD चुनाव में जीत के बाद हुए गदगद

ऐप पर पढ़ें

दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने जीत हासिल कर ली है। पिछले 15 सालों से दिल्ली एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कब्जा था। चुनाव जीतने के साथ ही दिल्ली में अब AAP की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस जीत से AAP के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव जीतने के बाद AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।



मुस्कुराते हुए बोले- I love you too

अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे तभी उत्साहित कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल-केजरीवाल का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच भीड़ से किसी ने बोला कि I love you Kejriwal. ये सुनते ही दिल्ली के सीएम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने बल्श करते हुए बोला कि I love you too.

यह भी पढ़ें- क्या MCD में जीत के बाद दिल्ली पर होगा AAP का फुल कंट्रोल?



सभी को दी बधाई

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में जीते सभी कैंडिडेट को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब हम सब को मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि अब सभी पार्टी को मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि जो 250 पार्षद जीत कर आए हैं वो किसी पार्टी के पार्षद नहीं बल्कि दिल्ली के पार्षद हैं। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर दिल्ली को ठीक करना है।



केंद्र सरकार से मांगा सहयोग

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद और सहयोग की भी जरूरत है। मंच से केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री से भी आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता मिलकर दिल्ली की सफाई करेगी।



अहंकार मत करना

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस जीत के बाद किसी को भी अहंकार नहीं करना है। केजरीवाल ने कहा कि अहंकार करोगे तो ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अहंकार करने से पक्का पतन होगा। केजरीवाल ने कहा कि बड़े-बड़े सत्ता गिर गए अहंकार करने से। पूरे स्पीच के दौरान केजरीवाल समेत AAP के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे।

बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा ने 104, कांग्रेस ने 9 और निर्दलीय कैंडिडेट ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है।