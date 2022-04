जेएनयू में बवाल: एबीवीपी ने खतरा बताया, वाम संगठन ने कहा- जांच हो

जेएनयू कुलपति एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग समय पर मिलीं। एबीवीपी ने जहां पीड़ितों को वाम संगठनों से खतरा बताया, वहीं वाम संगठनों ने न्यायिक जांच की मांग की।

प्रमुख संवाददाता,नई दिल्ली Shivendra Singh Wed, 13 Apr 2022 09:38 PM

