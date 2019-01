JNU देशद्रोह मामला : जरूरी अनुमति लेने को दिल्ली पुलिस के पास 06 फरवरी तक का समय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) छात्रसंघ (JNUSU) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले (JNU Sedition Case) में समुचित मंजूरी लिए बिना चार्जशीट दाखिल करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने शनिवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से सवाल किए।

पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत से कहा कि वह 10 दिन के भीतर अनुमति ले लेगी। कोर्ट ने पूछा, ''आपने मंजूरी के बगैर (आरोपपत्र) दायर क्यों किया? आपके पास विधि विभाग नहीं है क्या?

इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जरूरी अनुमति लेने के लिए 06 फरवरी तक का समय दिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट मामले की सुनवाई जल्दी ही शुरू कर सकती है।

JNU sedition case: Delhi Court fixes the matter for 6th February. The court asks Delhi Police to get required sanction approval by then. https://t.co/mTT21IcPOa