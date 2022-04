Jahangirpuri Violence : कौन है जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार मोहम्मद अंसार? जानिए उसकी पूरी कुंडली

जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अंसार का दिल्ली पुलिस ने 2009 को डोजियर तैयार किया था। इसे पहली बार चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। डोजियर के मुताबिक, इसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं।

नई दिल्ली | राजन शर्मा Praveen Sharma Sun, 17 Apr 2022 04:43 PM

इस खबर को सुनें