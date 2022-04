अंसार पर फोटो वॉर, अब 'आप' ने कहा- भाजपाई है जहांगीरपुरी का दंगाई

आतिशी ने कहा कि जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी- अंसार- भाजपा का नेता है। उसने भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाता है।

नई दिल्ली | लाइव हिन्दुस्तान टीम Praveen Sharma Tue, 19 Apr 2022 06:29 PM

