जहांगीरपुरी हिंसा : बिना इजाजत निकाली गई थी शोभायात्रा, बजरंग दल और विहिप पर FIR, प्रेम शर्मा गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के संबंध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करते हुए विहिप के सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली | राजन शर्मा Praveen Sharma Mon, 18 Apr 2022 06:12 PM

