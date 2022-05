जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को किया अरेस्ट, अब तक 32 गिरफ्तार

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में पुलिस ने दो और आरोपी यूनुस और शेख सलीम को गिरफ्तार किया है।

