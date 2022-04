जहंगीरपुरी हिंसा मामला : रोहिणी कोर्ट ने आरोपी सोनू शेख को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

जहंगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी सोनू शेख की कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में कहा कि इस इस केस से जुड़े कई अहम सबूत इकट्ठा करने हैं, इसलिए सोनू से पूछताछ जरूरी है।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Tue, 19 Apr 2022 06:14 PM

इस खबर को सुनें