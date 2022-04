जहांगीरपुरी हिंसा मामला: मुख्य आरोपी अंसार व असलम की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ी

हिंदी न्यूज़ NCR जहांगीरपुरी हिंसा मामला: मुख्य आरोपी अंसार व असलम की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ी

जहांगीरपुरी हिंसा मामला: मुख्य आरोपी अंसार व असलम की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ी

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के दो मुख्य आरोपी अंसार व असलम की पुलिस हिरासत की अवधि दो दिन और बढ़ा दी गई है। पुलिस का आरोप है कि इन दंगों के मुख्य साजिशकर्ता अंसार व असलम ही हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Shivendra Singh Mon, 18 Apr 2022 07:03 PM

