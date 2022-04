हिंदी न्यूज़ NCR Delhi Jahangirpuri Violence : एक्शन में आई दिल्ली पुलिस, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पहली FIR दर्ज, अब तक 14 लोग गिरफ्तार

Delhi Jahangirpuri Violence : एक्शन में आई दिल्ली पुलिस, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पहली FIR दर्ज, अब तक 14 लोग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। इलाके में स्थिति को नियंत्रण में रखने को भारी पुलिस बल के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है।

नई दिल्ली | लाइव हिन्दुस्तान टीम Praveen Sharma Sun, 17 Apr 2022 09:51 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.