गाजियाबाद: निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन से लोहे का गर्डक गिरा, 8 लोग घायल

मोहन नगर में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन की साइट पर सोमवार सुबह 10 बजे एक गर्डर जीटी रोड पर चल रहे वाहनों के ऊपर गिर गया। हादसे में 4 वाहन उसकी चपेट में आ गए जिनमें 8 लोग घायल हुए हैं। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है।

जीटी रोड पर मोहन नगर मेट्रो स्टेशन का निर्माण चल रहा है। स्टेशन के एक छोर पर रात लोहे के एक बड़े गर्डर को रखा गया था। आज दिन में इस गर्डर को जोड़ा जाना था। सुबह 10 बजे अचानक गर्डर रोड पर चल रहे वाहनों की तरफ झुकते हुए नीचे आ गिरा। गर्डर की चपेट में एक ऑटो, कार और 2 बाइक आ गए। मौके पर घायलों की चीख पुकार मच गई।

