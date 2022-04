IPS मुनिराज बनाए गए गाजियाबाद के नए एसएसपी, बड़े केसों के खुलासे की मिली जिम्मेदारी

गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के निलंबन के बाद आईपीएस अधिकारी मुनिराज जी. ने रविवार को अस्थाई तौर पर नए कप्तान का चार्ज संभाल लिया। नए एसएसपी के सामने बड़े अपराधों का खुलासा करने की चुनौती है।

गाजियाबाद| हिन्दुस्तान Praveen Sharma Mon, 04 Apr 2022 12:29 PM

