दाती महाराज के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब 25 वर्षीय महिला की उस शिकायत की जांच करेगी जिसमें उसने दाती महाराज और उसके शिष्यों द्वारा उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महिला ने दाती महाराज के खिलाफ रविवार को दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। यह केस मंगलवार को जिला पुलिस से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है।

पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, हालांकि अभी उन्हें आधिकारिक आदेश नहीं मिले हैं।

महिला ने पुलिस को बताया कि वह स्वयंभू बाबा की एक दशक से शिष्य रही है, लेकिन दाती महाराज और उनके दो शिष्यों द्वारा उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किए जाने के बाद वह अपने गृह प्रदेश राजस्थान लौट गई।

महिला ने आरोप लगाया कि बाबा के शिष्य उसको जबरन उसके कमरे में भेजते थे और यदि वह इनकार करती तो उसके अन्य शिष्य भी उसके साथ सोते थे। महिला ने यह आरोप लगाया कि स्वयंभू बाबा के दिल्ली और राजस्थान स्थित आश्रमों में उसका शारीरिक शोषण किया गया।

Investigation in rape case against self-styled godman Daati Maharaj transferred to Delhi Police crime branch.