अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : 35 हजार फुट की ऊंचाई पर विमान में योग कराएगी स्पाइसजेट

इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को बेहद खास बनाने के लिए किफायती विमान सेवा स्पाइसजेट ने गुरुवार को उसकी चुनिंदा उड़ानों में योग कराने की घोषणा की है।

कंपनी ने बुधवार को बताया कि दिल्ली-कोच्चि-दिल्ली, दिल्ली-बागडोगरा-दिल्ली, दिल्ली-बेंगलुरु-दिल्ली, दिल्ली-गोवा-दिल्ली और दिल्ली-पुणे उड़ानों में केबिन क्रू में विशेष रूप से प्रशिक्षत एक-एक सदस्य की तैनाती की जाएगी।

ये 35 हजार फुट की ऊंचाई पर 10 मिनट के लिए योग करेंगे। ये सभी आसन ऐसे होंगे कि यात्री भी अपनी जगहों पर ही साथ-साथ आसन कर सकेंगे।

As the world gears up for celebrating International Yoga Day, here is a sneak peek of our crew prepping up for this important event. #InternationalYogaDay #SpiceJet pic.twitter.com/ezx6t7cU5F