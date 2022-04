दिल्ली में भीषण गर्मी से राहत कब? मौसम विभाग ने बताया किस दिन होगी बारिश

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में आज का तापमान 0.5-1 डिग्री बढ़ सकता है और कुछ स्टेशनों पर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

