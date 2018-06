चेतावनी ! अगले तीन घंटे में दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश की आशंका, भारी बारिश से मुंबई में जल भराव

मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी और बिजली कड़ने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान 70 से 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

Dust storm/ Thunder storm accompanied with light rain and squall with wind speed upto 70 to 80 KMPH would occur over Delhi and NCR during next 3 hours: Indian Meteorological Dept #Delhi

इस पहले आज दिन में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हुई जिसके चलते जगग जगह जल भराव देखने को मिला। कई जगह वाहन पानी में फंसे दिखे तो कहीं लोग सड़कों पर छोटी नाव चलाकर मस्ती करते नजर आए।



Mumbai: As heavy rains in city leave streets water-logged, locals from Hindmata area say 'BMC should have cleaned the drains earlier, since they had not done anything public are facing problems now. Even after paying taxes we are suffering. This happens every year' #MumbaiRains pic.twitter.com/eRfnbwGOLP