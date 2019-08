केजरीवाल ने सुषमा के निधन पर जताया शेाक, बोले- देश ने एक महान नेता खोया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया। सुषमा स्वराज का मंगलवार रात को दिल का दौरा पड़ने से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया था। वह 67 वर्ष की थीं।

अरविंद केजरीवाल ने बुधवार सुबह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ जाकर सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

Delhi CM Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia pay last respects to former External Affairs Minister and Bharatiya Janata Party leader Sushma Swaraj, at her residence in Delhi. pic.twitter.com/Esyqe37zM0