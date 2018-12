जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चांदनी चौक की दुकान पर मारा छापा, मिले 100 सीक्रेट लॉकर

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने दिल्ली के चांदनी चौक (Chandni Chowk) इलाके में छापा मारा है जहां से उन्होंने 25 करोड़ रुपए और 100 लॉकर जब्त किए हैं जिनमें पैसे भरे हुए थे। आयकर विभाग के अधिकारी शनिवार देर रात अचानक चांदनी चौक के नया बाजार पहुंच गए, जब उन्होंने एक दुकान में छापा मारा तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल नया बाजार में एक छोटी सी दुकान में ड्राई फ्रूट्स और साबुन का बिजनेस चल रहा था, लेकिन उसकी आड़ में दुकान के बेसमेंट में करीब 100 प्राइवेट लॉकर्स बनाए गए थे। वसुंधरा राजे को जीत दिलाने के लिए BJP ने तैयार किया ये 'गेम प्लान'

5 नवंबर को इनकम टैक्स की टीम को वहां हवाला रैकेट चलाने की जानकारी मिली। जिसके बाद टीम अचानक दुकान में पहुंच गई और 25 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके अलावा वहां 100 लॉकर्स भी थे जिनमें पैसे भरे हुए थे। आईटी डिपार्टमेंट के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि आईटी ने दिल्ली के आठ ठिकानों में छापेमारी की है।

Delhi: Income-Tax Department raided a private vault at Chandni Chowk & recovered Rs 25 crore in cash from more than 100 lockers. pic.twitter.com/7T7IyyWhHy