नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट इंजीनियर के घर और ठिकानों पर आयकर का छापा

आयकर विभाग की टीमें गुरुवार सुबह से नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट इंजीनियर बृजपाल चौधरी के घर सहित तीन ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

आयकर विभाग के अधिकारी सुबह सात बजे सेक्टर 27 स्थित चौधरी के घर पहुंचे। आयकर सूत्रों का दावा है कि छापेमारी में आयकर विभाग को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।

Income tax conducted raid on 3 premises, including that in Sector 27 Noida, of Noida Authority Project Engineer Brij Pal Singh. Raids underway. More details awaited.