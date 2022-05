गर्मी के चलते दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी सांप निकलने की घटनाएं

मार्च और अप्रैल में पड़ने वाली भयंकर गर्मी का असर सरीसृप जीवों पर भी हो रहा है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में सांप निकलने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है।

